Girelli entra e segna L' Italia batte l' Argentina

(Di lunedì 24 luglio 2023) AGI - Un colpo di testa di Cristanaall'87mo minuto ha regalato la vittoria all'femminile nel debutto ai mondiali in Australia e Nuova Zelanda. All'Eden Park di Auckland le azzurre sono apparse ancora un po' imballate ma nel finale hanno trovato un preziosissimo successo nel girone G. La 33enne attaccante della Juventus,ta in campo quattro minuti prima al posto di Dragoni, ha superato il portiere dell'Albiceleste Correa con una bella girata all'angolino su un cross di Boattin. Per larealizza il 54 gol con la maglia della Nazionale. Le azzurre agganciano così al comando del girone la Svezia che nella nottena ha piegato per 2-1 il Sudafrica. Sabato l'affronterà proprio le scandinave numero 3 del ranking Fifa alle 9,30 ora ...

Inizia con una vittoria l'avventura dell'Italia ai Mondiali di calcio femminile in Australia e Nuova Zelanda. Nel match d'esordio all'Eden Park di Auckland (per il Gruppo G) le azzurre battono la Nazi ...