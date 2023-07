Girelli entra e segna L' Italia batte l' Argentina

Leggi su agi

(Di lunedì 24 luglio 2023) AGI - Un colpo di testa di Cristanaall'87mo minuto ha regalato la vittoria all'femminile nel debutto ai mondiali in Australia e Nuova Zelanda. All'Eden Park di Auckland le azzurre sono apparse ancora un po' imballate ma nel finale hanno trovato un preziosissimo successo nel girone G. La 33enne attaccante della Juventus,ta in campo quattro minuti prima al posto di Dragoni, ha superato il portiere dell'Albiceleste Correa con una bella girata all'angolino su un cross di Boattin. Per larealizza il 54 gol con la maglia della Nazionale. Le azzurre agganciano così al comando del girone la Svezia che nella nottena ha piegato per 2-1 il Sudafrica. Sabato l'affronterà proprio le scandinave numero 3 del ranking Fifa alle 9,30 ora ...