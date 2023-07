Giovane rapinato sul treno alle 9 del mattino | via il monopattino

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 24 luglio 2023) Bergamo. Prima ha attaccato bottone offrendogli della cocaina, poi ha estratto un coltello e glielo ha mostrato con aria minacciosa: voleva ilelettrico. Che alla fine è riuscito a rubare non appena ilè giunto in stazione a Bergamo. Mattinata da incubo, quella di domenica 23 luglio, per un 24enne di Lallio. Illavora come barman in un hotel 5 stelle di Milano e, dato che era il suo giorno libero, stava tornando a casa per trascorrere la giornata con la sua famiglia. “Vivo a Milano, condivido un appartamento con un amico di Bergamo – racconta -. Domenica mattina ho preso ilin stazione Centrale9.05. Con me avevo ilelettrico pieghevole del mio coinquilino, me lo aveva prestato per raggiungere Lallio una volta arrivato a Bergamo”. Il ...