Giorgia Soleri criticata per l’aumento di peso | “Viviamo in una realtà impregnata di grassofobia”

(Di lunedì 24 luglio 2023)è sicuramente uno dei personaggi che più divide il parere pubblico. Da una parte c’è chi la ama follemente per il suo essere spesso testimone di numerose campagne di sensibilizzazione, sempre attivista circa i temi sul femminismo che attirano spesso numerose polemiche a riguardo. Dall’altra invece c’è anche chi la critica, reputandola talvolta molto “finta” e “spinta”. Dopo la fine della sua relazione con Damiano David, frontman del gruppo rock Maneskin, la sua vita sembra proseguire nella serenità più totale. A rivelarlo è stata a diretta interessata in un box domande sul suo profilo Instagram: E’ uno dei periodi più sereni della mia vita, dentro e fuori. Ci sono alti e bassi, momenti di malinconia e tristezza, ma ho il cuore leggero e il sorriso facile. Sembra dunque chestia ...

sommersa di critiche alla première di "Barbie" "Davvero bizzarro cercare di incarnare la "donna di plastica" modello di perfezione assoluta. Sei sicura di essere una vera femminista" ..., niente patente di guida: 'E' per questo motivo... Non giudicate senza conoscere la storia di una persona' Michelle Hunziker e Tommaso Zorzi, la macarena nella crioterapia a - 90 gradi ..., niente patente di guida: 'E' per questo motivo... Non giudicate senza conoscere la storia di una persona' Michelle Hunziker e Tommaso Zorzi, la macarena nella crioterapia a - 90 gradi ...

Giorgia Soleri alla premiere del film Barbie: l'ira degli haters Radio 105

A volte, ci si mette tutta la vita per amare e accettare il proprio corpo. Instagram è l'insidia numero uno, un boomerang emozionale per chi non ha una ...«Davvero bizzarro cercare di incarnare la "donna di plastica" modello di perfezione assoluta. Sei sicura di essere una vera femminista» chiedono i follower sui social ...