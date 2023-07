Giorgia Soleri ancora in bikini sui social | i fan la provocano | «Prima tutte ste foto non le mettevi» Lei risponde così

(Di lunedì 24 luglio 2023), in questo ultimo periodo, è spesso stata al centro dell’attenzione e del gossip,, per la fine della sua storia con Damiano David, frontman dei Maneskin, poi, per le sue battaglie per i diritti della comunità LGBTQ+. Ora, l’attivista si sta godendo le sue meritate vacanze e, quindi, qualche giorno di mare. Gli hater, però, non si sono risparmiati nemmeno questa volta e hanno attaccato nuovamente. Il post diè molto attiva sul proprio profilo Instagram dove, tramite storie,e video, tiene informati i suoi follower su ciò che fa e su come trascorre le sue giornate. L’ultima serie di scatti pubblicati dall’attivista è una raccolta diche raccontano un ...

Stessa sorte per, la ex (oppure no) di Damiano dei Måneskin , che si è presentata alla prima del film con abito rosa bordato di piumaggi e ha scatenato le ire funeste di chi l'...sommersa di critiche alla première di "Barbie" "Davvero bizzarro cercare di incarnare la "donna di plastica" modello di perfezione assoluta. Sei sicura di essere una vera femminista" ..., niente patente di guida: 'E' per questo motivo... Non giudicate senza conoscere la storia di una persona' Michelle Hunziker e Tommaso Zorzi, la macarena nella crioterapia a - 90 gradi ...

Giorgia Soleri sommersa di critiche alla première di “Barbie” Io Donna

Giorgia Soleri, in questo ultimo periodo, è spesso stata al centro dell'attenzione e del gossip, prima, per la fine della sua storia con Damiano David, frontman dei Maneskin, poi, per ...Attenta a certe tematiche, Giorgia Soleri ha risposto ad alcune domande dei fan come a quella sull'aumento del peso causa farmaci.