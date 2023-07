(Di lunedì 24 luglio 2023) Vuole DanieleBei (la Cdp europea) mentreguida di quella italiana ha un nome nella testa. Suldello stato, Biagio, non c’è mai stata discussione. Dice: “L’ho c... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

BankitaliaPiero Cipollone verso il comitato esecutivo della Bce Si entra nel vivo per la corsa a una ... in particolare del ministro dell'Economia Giancarloe della premier Giorgia ..."Il Cipess ha deliberato definitivamente, alla presenza fra l'altro dei Ministrie Fitto, ... il Governo, con questo intervento,per una più rapida cantierizzazione grazie al ...Governo, Franco:adattissimo al Mef Il ministro dell'Economia: sul Pnrr non ci sono ... solo interventi selettivi "La crisi che stiamo vivendo, lungi da farci cambiare obiettivi, ci...

Giorgetti spinge Franco alla Bei e blinda il Ragioniere Mazzotta Il Foglio

L'asse speciale tra Italia e Germania, l'idea di Turicchi per il dopo Scannapieco. Il decreto per lo scorporo del Tesoro all'esame di Palazzo Chigi. Sul Ragioniere: "L'ho confermato io" ...La candidatura per il dopo-Panetta nel comitato esecutivo. Le opzioni del governo. Giovedì la Bce annuncia la sua decisione sui tassi d’interesse ...