Gigione fa il tris in Irpinia e anima la Festa della pizza Video

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo il grande successo del concerto ad Atripalda, e quello di domenica scorsa ad Ariano Irpino,torna in. L’appuntamento è in occasioneche torna al Comune di San Sossio Baronia per il sesto anno consecutivo. L’appuntamento è per il prossimo 18 agosto quando, tra unamargherita, una quattro stagione e tutte le specialità, sul palcofrazione “Piano di Zona” salirà il celeberrimo, al secolo Luigi Ciavarola, cantautore e intrattenitore televisivo che fa uso di un linguaggio misto italo-campano e le sue canzoni sono ascrivibili al vasto genere Trash. Il suo stile è riconoscibilissimo dal pubblico: con jeans, maglietta, zazzera e immancabile ...