Gigi Marzullo compie 70 anni | “Mi auguro di morire lavorando”

(Di lunedì 24 luglio 2023) «Alla fine mi sono sposato perché l’ha deciso De Mita. Alda Merini era gelosa di me. Feci colpo su Richard Gere» Corriere della Sera, di Elvira Serra, pag. 23 (…) Da ragazzo avrebbe voluto fare l’attore. Quale film le sarebbe pladuto interpretare? «Innamorarsi: avrei voluto fare Robert De Niro accanto a Meryl Streep. Quando ero studente, andavo al cinema tutti i giorni alle due del pomeriggio e poi facevo il giro delle mie compagne benestanti per avere le traduzioni delle versioni. Io prendevo g e loro 7». Parliamo delle sue interviste: chi le ha dato più soddisfazione? «Più l’intervistato si apre, più regala ricchezza e io cerco di essere all’altezza. Carlo Freccero diceva che ero più bravo con le donne che con i maschi. Non è vero. Da poco mi ha colpito Giorgio Parisi, per la semplicità e umiltà». Chi l’ha commossa? «Glenn Ford: disse che il mio vero lavoro era quello di ...