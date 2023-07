Giffoni | tutti i look delle star

Oramai raccontiamo un mondo che non c'è e in questa ricerca spinta della perfezione ai costi,... Doponon si torna indietro, un'idea così geniale che unisce menti e popoli. Spero non ...Se la serie è venuta bene il merito è anche loro', Carlo Verdone , ospite del 'Film ... Carlo, da giovane, condivide un po' di emozioni che Sangio provai giorni. Mi sono sentito vicino. ...L'evoluzione tecnologica e le caratteristiche del Metaverso Il tema delFilm Festival quest'...noi possiamo usufruire del metaverso tramite cellulari, tablet e pc...e. adesso si dice ...

«Giffoni apre il nostro mondo» Giffoni Film Festival

La fondazione è presente alla storica rassegna per ragazzi, in corso nel centro campano. Nello stand laboratori per l'empowerment dei più giovani e illustrazione delle varie attività e dei bandi apert ...Giacomo Giorgio è stato ospite al Giffoni Film Festival durante il quale ha raccontato i suoi prossimi progetti e il suo sogno: uno spin off di Mare Fuori ...