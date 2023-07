Giffoni | Sidney Sibilia | “Non solo Mare Fuori | a Napoli c’è un’industria di altissimo livello”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tempo di lettura: 5 minuti“Effetto? Per me il boom che vive la città dida una decina di anni è dovuto in realtà addi, formata da grandi figure professionali. Parliamo didi Classe A+++”., reduce dal grandissimo successo di “Mixed by Erry”, voce originalissima della nostra cinematografia, alFilm Festival ricorda con orgoglio e affetto i suoi primi passi, mossi proprio nella sua terra d’origine, la Campania. “Se faccio il regista lo devo a. Sono stato qua che avevo sei, sette, anni. Le cose che ho visto qui me le sono come tatuate. Se sei di Salerno come me, il cinema potevi incontrarlo...