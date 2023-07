Giffoni Film Festival | “Non esistono storie sbagliate ma solo storie raccontate male”

(Di lunedì 24 luglio 2023) La supernova del cast di Noi anni luce arriva al. Valerio Lundini torna nuovamente al, ma stavolta per presentare ilin concorso Il più bel secolo della mia vita. La pellicola è un adattamento cinematografico dell’omonima pièce teatrale scritta da Alessandro Bardani. È lo stesso Bardani a dirigere per la prima volta Lundini e la sua controparte, Sergio Castellitto, in una storia che va ad esplorare le conseguenze della così detta “la legge dei cent’anni”. La legge 184 del 1983, impedisce ad un individuo di risalire alle proprie origini fino al compimento del centesimo anno di età. In una commedia che mischia fantasia e realtà Giovanni (Valerio Lundini) alla ricerca dei suoi genitori biologici chiederà aiuto ...

con leggerezza e spontaneità, è il centro del primo da regista di Claudio Bisio: "L'ultima volta che siamo stati bambini", presentato in anteprima al festival, nato dal romanzo ... In nove lingue Presentata in anteprima al Festival, la produzione, in otto episodi, ha come obiettivo quello di far conoscere all'estero alcune località insolite d'Italia, raccontandone ...

Noi anni luce racconta la storia di Elsa (Carolina Sala), una diciassettenne che inaspettatamente scopre di essere affetta da leucemia.Presentato ieri in anteprima 'Il più bel secolo della mia vita', esordio alla regia di Alessandro Bardani Giffoni Valle Piana. Standing ovation e applausi ...