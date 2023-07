Giffoni | Costantino della Gherardesca ai ragazzi | “Leggete | studiate | informatevi”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAutore, scrittore e conduttore tv,noto per la conduzione di programmi come “Pechino Express”, “Le Spose di”, “Quattro Matrimoni”, “Secondo Costa” e per la radio come conduttore di format di successo come “Acapulco” e “Dispenser” ripercorre con iImpact del Festival dila sua esperienza in Tv. “Ho iniziato a fare TV in un momento fortunato, quella televisione che aveva già conosciuto gli stravolgimenti del Grande Fratello. Prima la TV era come la politica, un monopolio che veniva gestito un ristretto gruppo di esperti. A cambiare tutto sono state le TV private statunitensi e, ovviamente, in Italia a cambiare il paradigma è stato Silvio Berlusconi sollecitato da Bettino Craxi.” ...