Gianluca Vialli | le parole di Mancini sono un colpo al cuore | tutti in lacrime

(Di lunedì 24 luglio 2023) Robertofa commuovere il mondo intero con delle bellissimerivolte all’amico scomparso di recente,. Quello tra Robertoè stato un rapporto esemplare, di quelli che servono da spot per il mondo del calcio e per quelli che dovrebbero essere i suoi valori. Sì, perché al di là delle possibili ricchezze, della gloria e della fama, del ricordo nell’almanacco e nella storia, della popolarità e delle veline e modelle che potrebbero interessarsi a voi durante la carriera, ciò che il calcio dovrebbe aiutare a crearerapporti di amicizia stabili. L’amicizia traè stata esemplare per moltissimi appassionati di calcio – Ansa Foto – Grantennistoscana.itSi ...

Una parata di stelle in memoria di. Domenica 10 settembre, alle 21:00, allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria andrà in scena " The Legend", una partita per rendere omaggio al campione di ...Secondo Affari e Finanza l'operazione sarebbe condotta con l'assistenza di Tifosy , la piattaforma i crowdfunding fondata dal compianto. Nel frattempo dal loro ingresso nel club (...L'iniziativa del comune di Reggio Calabria in ricordo di, ex attaccante di Juventus e Sampdoria Di seguito il comunicato del comune di Reggio Calabria sull'amichevole per, ex attaccante di Juventus e Sampdoria. COMUNICATO - ...

Quante star alla gara in memoria di Vialli: quando si gioca e chi partecipa Virgilio Sport

Da Terry a Zamorano: parata di stelle al Granillo per “The Legend Gianluca Vialli”, gara di solidarietà che si giocherà domenica 10 settembre ...Nello stadio di Reggio Calabria andrà in scena un match in ricordo dell'ex calciatore scomparso: tutti i dettagli ...