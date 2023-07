Ghidotti | “Le motivazioni saranno fondamentali per tutti noi”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Mi ha chiamato il direttore Perinetti, mi ha spiegato il progetto e le ambizioni del club. Quando senti Avellino non puoi esitare e così ho subito accettato la proposta”. Si presenta così dal ritiro di Palena, Simone. “Così come il club ha voglia di rifarsi rispetto alla scorsa stagione ho anche io bisogno della mia rivalsa rispetto agli ultimi sei mesi a Como nei quali non ho giocato – spiega – Su questo aspetto siamo in linea. Mi sto trovando molto bene con tutto lo staff, con il mister (David Dei, ndr.) e con Pasquale (Pane, ndr.). Abbiamo parlato della piazza, importante, ma lo sapevo già. Cerchiamo di lavorare sempre al massimo””. “Sarà duro, ci sono squadre che hanno grandi ambizioni come ad esempio il Catania – afferma il neo estremo difensore dei lupi – Per noi sarà impegnativo ma ce la metteremo tutta. Fabregas? Tutto ...