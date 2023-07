Gesesa | nominati tre componenti del Comune per il collegio sindacale

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Benevento, Clemente Mastella, richiamata la delibera dal 22 giugno 2023 ha ritenuto di poter procedere alla designazione dei tre candidati individuati quali rappresentanti deldi Benevento in seno aldiSpa, designando REGARDI MAURO – PresidenteSTEFANINI FRANCESCO – Sindaco effettivoMEDICI ANTONIO- Sindaco supplente L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il Comune di Benevento decide di prorogare per il secondo anno la concessione del servizio idrico integrato, scaduta il 30 giugno 2022, a Gesesa spa, in attesa che si definiscano le procedure di gara ...“Il Comune di Benevento – scrive il Comitato sannita Acqua Bene Comune – decide di prorogare per il secondo anno la concessione del servizio idrico integrato, scaduta il 30 giugno 2022, a Gesesa spa, ...