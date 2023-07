Germania | collaborazione con Afd? Il leader Cdu ci ripensa | “Non ci sarà” Il sindaco di Berlino | “Mai con chi predica odio”

(Di lunedì 24 luglio 2023) Passo indietro deldella Cdu tedesca, Friedrich Merz, dopo le dichiarazioni di appena 24 ore fa con le quali aveva aperto ad alleanze costruttive con gli ultranazionalisti di Alternative für Deutschland. Oggi, dopo la frenata deldi, Kai Wegner, è arrivata anche la sua precisazione che, però, sa più di autosmentita: “Anche a livello comunale non citra Cdu e”, ha scritto Merz su Twitter aggiungendo di “non aver mai detto diversamente” e che le regole stabilite dalla Cdu suvalgono come sempre. Proprio domenica, in un’intervista con Zdf, il capo del Cristiano-Democratici aveva detto esplicitamente che, esclusivamente su base comunale e nel caso ci sia una maggioranza dell’estrema destra, “i ...

Il colonnello Lago, dei Ris, è andato inper ritirare i contenitori, ma si è trovato a ... Con lui si è instaurata unaperfetta. È al suo lavoro che dobbiamo la constatazione che ...Trimestrali automotive:in primo piano Le case automobilistiche tedesche hanno annunciato ... Incon edutrading Il trading per vincere La strategia monetaria che non ti hanno mai ......realizzato in parallelo e trasmesso in collegamento con la città di Aschaffenburg in, ... organizzato da Associazione L'Albero del Macramè Incon il format 24 Ore x 24 Minuti®, ...

Germania, collaborazione con Afd Il leader Cdu ci ripensa: “Non ci sarà” Il Fatto Quotidiano

MERCATELLO SUL METAURO - Sarà il batterista Peter Erskine, icona del jazz mondiale e autore di pagine memorabili di storia musicale, a inaugurare venerdì, 28 luglio, alle ore ...In Germania aumentano i giovani fumatori. L'OMS raccomanda alcune misure per rendere il fumo meno attraente, soprattutto per gli adolescenti ...