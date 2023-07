(Di lunedì 24 luglio 2023)e quell’onda anomala che invece che cullarle le curve la butta a terra. Dopo aver navigato per chilometri e chilometri sullo yacht di lusso, la sexy compagna di Cristiano Ronaldo sceglie una spiaggia del Portogallo per farsi filmare in modalità sirena che affronta il mare. I flutti le arrivano addosso con violenza e lei finisce in acqua. “Quando credi di essere invincibile” scrive, ma intanto il. C’è chi dice che abbia fatto una bella figuraccia, chi ritiene che sia stato uno dei suoi figli a filmarla in difficoltà tra le, chi si sofferma sulle curve pensa a cosa sarebbe potuto accadere se il bikini colpito dall’acqua non fosse riuscito a contenerla. Ma tutti hanno guardato e riguardato ildi...

... genitori 'a distanza' per la piccola Lea Ultimo Aggiornamento 24/07/23 Fotogallery - Ferragnez, le foto delle vacanze separate Ultimo Aggiornamento 24/07/23 Fotogallery -...... per forza di cose, 'costretto' a modificare le proprie leggi in vigore per permettere a Cristiano Ronaldo di vivere al di fuori del vincolo matrimoniale con la sua compagna, con ...Dopoe Sara Sampaio , Genny ha scelto Karolina Kurkova come ambasciatrice dei suoi valori e della sua eleganza senza tempo. Nata il 28 febbraio 1984 a Decin, nella Repubblica Ceca, la ...

Georgina Rodriguez, incidente tra le onde: il video diventa virale TGCOM

Dalla deroga concessa a Cr7 per vivere con Georgina in Arabia Saudita a quella che chiede l'Al-Ittihad per far sì che Fabinho possa trasferirsi con i suoi cani ...Georgina Rodriguez ha protagonizzato un momento imbarazzante: la gaffe è stato ripresa su video ed è diventato rapidamente virale.