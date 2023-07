Genova | picchia la figlia | poi usa una mazza da baseball contro una donna che la soccorre | arrestato

Leggi su tpi

(Di lunedì 24 luglio 2023) Non accettava la storia d’amore dellaminorenne, per questo ha pensato dirla per strada. Poi, non contento, si è scagliatounaintervenuta in soccorso della ragazzina. Gli agenti delle volanti hannoil padre, un italiano di 49 anni. I fatti sono avvenuti la notte tra sabato e domenica a. La ragazzina, 15 anni, era uscita con il fidanzato e alcuni amici. I genitori le avevano dato un orario di rientro e dopo dieci minuti di ritardo, non vedendola tornare, il padre è uscito a cercarla. L’uomo, una volta trovatala vicino casa, ha iniziato a urlare insulti e l’ha afferrata,ta e infilata di forza in macchina. Una 27enne ha assistito alla scena ed è intervenuta in soccorso. Il padre però, l’ha spinta a terra e ha preso ...