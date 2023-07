... firmerà un contratto di 4 anni con ilche pagherà 15 milioni di euro ai due club argentini che ne detengono il cartellino. Con la maglia dell'Italia Retegui ha segnato due gol inpartite ...... Shomurodov era approdato in Italia nell'estate dianni fa tra lo scetticismo generale, rivelandosi invece una delle sorprese della Serie A 2020 - 21 , guidando ildi Ballardini a una ...... realizzando 2 gol inmatch. Ora è il momento di dimostrare tutto il suo talento anche nella ... Retegui al Fantacalcio: quanti crediti investire all'astaCome detto, l'approdo di Retegui al...

Genoa, tre nomi per rinforzare la rosa | Mercato Calciomercato.com

Il nuovo attaccante del Genoa Mateo Retegui è sbarcato in Italia nella tarda mattinata accolto all'aeroporto di Milano Linate dal dg rossoblù Flavio Ricciardella. (ANSA) ...L'attaccante italo-argentino Retegui sta per diventare un nuovo giocatore del Genoa: ecco l'analisi delle sue caratteristiche in ottica fantacalcioContentsL'attaccante italo-argentino Retegui sta per ...