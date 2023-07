Genoa | è fatta per Retegui | ‘Milito importante per il mio arrivo | voglio essere pronto per la Nazionale’ | Mercato

(Di lunedì 24 luglio 2023) 2023-07-23 23:30:00 Calcio.com riporta quanto segue: Mateo, attaccante del Tigre ormai in procinto di trasferirsi al, ha parlato a ESPN prima di raggiungere l’Italia, dove domani svolgerà le visite mediche coi rossoblù: “Sono molto contento e felice per quello che mi sta accadendo, è un sogno che avevo da bambino quello di giocare in Europa e si sta realizzando. Perché l’Italia e il? Abbiamo preso la decisione in famiglia e abbiamo pensato fosse la migliore. Vado in un grande club, sono felice ea imparare.stare più vicino al calcio italiano e fare il possibile per crescere e imparare edse mi chiamano”. L’oriundo arriva al Grifone per 15 milioni di euro bonus compresi e ...

