Ildi Alberto Gilardino è pronto per la Serie A e sta mettendo ulteriori tasselli utili per un ... che è fortemente interessato anche a Massimo, in caso di partenza di Okereke. window.... Gilardino: impareremo questa lezione San Martino, chiuso per tre giorni il parcheggio di via Mosso Mercato, l'erede ditra Nzola e Duvan Zapata...che continua ad essere un po' in crisi, Gudmundsson che sbaglia i rigori, persino Yeboah, reduce dal prestito in Germania, è apparso come un fantasma. Per cui la verità è una sola: il, ...

Genoa, Coda al passo d'addio: Ballardini lo vuole Calciomercato.com

Il Genoa di Alberto Gilardino è pronto per la Serie A e sta mettendo ulteriori tasselli utili per un campionato degno del nome. In arrivo il bomber Retegui dal Tigre ma non solo.La Cremonese prepara l'assalto a Massimo Coda. Come rivela La Gazzetta dello Sport, il club grigiorosso tratta la cessione di David Okereke con.