In prova un eccellente mini Pc, completo e dalle ottime performance, con a bordo Windows 11 ...In prova un eccellente mini Pc, completo e dalle ottime performance, con a bordo Windows 11 ...

Geekom AS6 powered by ASUS: mini nelle dimensioni ma non nelle prestazioni Il Fatto Quotidiano

So what are you waiting for Grab this deal before it disappears faster than my motivation on Monday mornings.Geekom has built a good reputation in the Mini PC market, with both its Mini iT11 and MiniAir 11 recent designs receiving positive reviews. Those machines are based on Intel mobile silicon, but the ...