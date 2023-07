Gasperini | «Atalanta | dobbiamo continuare il sogno per Bergamo Sul mercato…»

(Di lunedì 24 luglio 2023) Le parole dell’allenatore dell’Gian Pieroin vista della stagione 2023-2024 nerazzurra tra campionato ed Europa League Ai microfoni di DAZN, l’allenatore dell’ha rilasciato qualche dichiarazione su quello che è stato il ritiro prestagione 2023-2024. LE PAROLE – «Ac’è una passione incredibile: il popolo dell’fa subito capire anche ai nuovi arrivati cosa rappresenta questa squadra per la città. So di avere un gruppo forte, e ci presenteremo con la grinta giusta dando tutto. Mercato? La società aveva esigenza di recuperare qualche mancino, abbiamo acquistato per esempio Bakker e Kolasinac: riadattando anche dei destri. Adopo ha completato il reparto di centrocampo. L’anno scorso era difficile arrivare in Europa, soprattutto ...

