Garcia ha fretta per il difensore | spunta Adarabioyo dal Fulham

C'è anche il nodo allenatore:è una garanzia, perché è esperto e conosce già la Serie A, ma dovrà riuscire a scacciare inil fantasma di Spalletti Napoli fans celebrate with Napoli's Nigerian forward Victor Osimhen (...... non esattamente sereno: ha detto di voler restare ae a chiunque abbia letto la ... Il contratto di Osi scadrà nel 2025 ma c'è un'altra frase di Rudi che mette: " Spero che resti al Napoli.... ma sperava e si aspettava che la questione rinnovo si chiudesse più in, invece i tempi si ... non esattamente sereno: ha detto di voler restare ae a chiunque abbia letto la dichiarazione ...

Napoli, Garcia: "Speriamo arrivi qualcuno dietro ma non c'è fretta. Osimhen vuole rimanere" TUTTO mercato WEB

Il tecnico Rudi Garcia ha spiegato ai microfoni di Sportmediaset cosa ha chiesto al Napoli durante il ritiro a Dimaro ...Il Napoli non può più perdere tempo: Garcia spinge e cerca immediatamente il grande colpo ma una notizia può cambiare tutto.