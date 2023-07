Garante dei detenuti | Nordio cambia i vertici e piazza tre nomi di centrodestra | presidente un civilista che non si è mai occupato di carceri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) Solo uomini e quasi tutti di Fratelli d’Italia. Sarà questa la nuova composizione del collegio deldelle persone private della libertà. Secondo Repubblica, infatti, il ministro della Giustizia Carlosi appresta a sostituire Mauro Palma, attuale, ma anche Emilia Rossi e Daniela De Robert, le altre due componenti: spingere il governo alla sostituzione, riporta il quotidiano, è stato il troppo “attivismo garantista” del collegio uscente sul caso di Alfredo Cospito, il detenuto anarchico che ha intrapreso un lungo sciopero della fame contro il regime di 41-bis, visitato ben quattro volte (sia nel carcere di Sassari che in quello di Opera). Scartata la candidatura di Rita Bernardini, ex deputata dei Radicali, il Guardasigilli vuole puntare per la presidenza su Felice Maurizio D’Ettore, ordinario di Diritto privato ...