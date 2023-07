Gaeta “L’emergenza abitativa non è veramente priorità per l’Amministrazione Leccese” | la denuncia

Leggi su temporeale.info

(Di lunedì 24 luglio 2023)– “L’accordo stipulato e presentato in aula consiliare, sottoscritto dal Comune die le solite associazioni, non rappresenterà una efficace soluzione per calmierare gli affitti delle case. I parametri adottati dall’accordo territoriale manterranno prezzi alti e porterà benefici prevalentemente ai proprietari, così come è già stato nel passato amministrativo recente” – esordiscono così L'articolo Temporeale Quotidiano.