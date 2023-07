Furto in gioielleria | i Carabinieri recuperano la refurtiva | due persone denunciate

(Di lunedì 24 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Idella Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno denunciato un 25enne e una 30enne, entrambi di origini georgiane e residenti in provincia di Napoli, ritenuti responsabili di “aggravato”. Dalle indagini scaturite a seguito di segnalazione da parte del titolare di unadi Avellino, sono emersi elementi di reità nei confronti della coppia che, entrata nell’esercizio commerciale, ha chiesto di poter visionare da vicino alcune collanine in oro. Mentre osservavano attentamente i gioielli, approfittando della distrazione della commessa intenta a servire altri clienti, uno di loro si sarebbe impossessato di un monile, occultandolo nella tasca del pantalone. Quindi, mostrandosi insicuri sull’oggetto da acquistare, si sono allontanati dicendo che sarebbero ritornati ...

... un, secondo l'organizzazione locale Namanhumbir Management Community Committee[64]. ... L'asset più importante di Pallinghurst è la celebrerussa Fabergé[67] " creatore di famose uova ...Salerno . Svaligiata unaa Salerno, dopo l'ultimo colpo la CNA di Salerno si schiera al fianco degli orafi per ... vittima di unnella notte passata, in via Posidonia a Pastena. 'Non ...... dopo quello messo a segno in unaa Pastena . Un appello, in tal senso, è stato rivolto ... Truono è stato tra i primi a raggiungere il collega gioielliere, vittima di unnella notte ...

Furto in una gioielleria del centro di Avellino: ladri incastrati dal video Ottopagine

I malviventi si sono intrufolati nella notte, prendendo di mira il reparto gioielleria e profumi.Un furto con scasso si è verificato nella notte su lunedì alla Manor di Ascona.