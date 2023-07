Furti in casa | la nuova tecnica dei ladri è impressionante | a prova di porte blindate

(Di lunedì 24 luglio 2023) Avete la porta blindata e pensate che inon potranno entrare in? Attenzione: i rapinatori adottano una! Sappiamo tutti che iinaumentano nella stagione estiva: la gente va in vacanza, i quartieri sono sempre più vuoti e magari tre appartamenti, che si affacciano su un pianerottolo di un condominio qualsiasi, sono vuoti perché le famiglie sono andate in ferie! Situazione ideale questa per idi turno, possono agire indisturbati per cercare oggetti di valore. Ma se lesono, ipossono ugualmente entrare? Hai la porta blindata? Ihanno inventato nuove tecniche-ilovetrading.itSubire un furto in appartamento è una cosa veramente ...

Ed è proprio in questo periodo che aumentato iin. Non è un caso, quindi, se un abruzzese su due (54%) non si sente al sicuro ed è molto più preoccupato rispetto a due e tre anni fa. Il ......coordinata dalla Squadra Mobile e finalizzata alla ricerca dei presunti responsabili deidi ...ha dichiarato ai poliziotti in sede di denuncia che nel pomeriggio aveva fatto rientro adopo ...Si registra un lieve aumento dei(+2,64%), mentre sono diminuite le rapine ( - 29,41%), così ... 'Il Ministero dell'Interno - continua il sottosegretario - è ladella democrazia e siamo ...

Maxi furto in appartamento, ladri in fuga abbandonano 50mila euro di refurtiva BolognaToday

Un uomo di Bergamo, che voleva passare qualche giorno nella sua casa al mare in Sardegna, ha trovato una stanza in meno ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...