Fs | Rixi | “Nuova società Treni turistici Italiani molto importante per risorgimento turismo”

(Di lunedì 24 luglio 2023) (Adnkronos) – “Oggi stiamo vivendo un nuovodelin Italia, quest’anno i flussi stanno aumentando in maniera considerevole e l’offerta e la domanda sonodiverse rispetto al pre covid, quindi riuscire a dare un servizio aggiuntivo sul settore ferroviario èper il governo”. Lo ha detto il viceministro delle Infrastrutture Edoardodurante la presentazione delladel Polo Passeggeri di Fs a bordo del treno partito da Roma Termini e arrivato a Pietrarsa-San Giorgio a Cremano. “Mettiamo insieme la storia e il futuro del nostro Paese senza perdere l’identità del made in Italy ma rilanciandolo per i prossimi decenni” ha ...

Lo ha detto il viceministro delle Infrastrutture Edoardodurante la presentazione dellasocietà Treni Turistici Italiani del Polo Passeggeri di Fs a bordo del treno partito da Roma Termini ......Luigi Ferraris - ringrazio il viceministroper averci onorato della sua presenza, Lino Banfi, e tutti i colleghi presenti. Siamo in viaggio su un treno che qualificheremo Espresso della...Lo ha detto il viceministro delle Infrastrutture Edoardodurante la presentazione dellasocietà Treni Turistici Italiani del Polo Passeggeri di Fs a bordo del treno partito da Roma Termini ...

Fs, Rixi: "Nuova società Treni turistici Italiani molto importante per ... Adnkronos

Roma, 24 lug. (Adnkronos) - Viaggiare in treno come una volta, o quasi, facendo della lentezza un punto di forza. Partenza da Roma Termini e ...(Adnkronos) – “Oggi stiamo vivendo un nuovo risorgimento del turismo in Italia, quest’anno i flussi stanno aumentando in maniera considerevole e l’offerta e la domanda sono molto diverse rispetto al p ...