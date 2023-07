Fs | Corradi Trenitalia | Attendiamo 75 mln di turisti questa estate a bordo dei treni

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) Pietrarsa (Na), 24 lug. (Adnkronos) - “ci italiani è una cosa nuova ed è bello presentarla qua a Pietrarsa dove c'è la storia. E' una società strategica per Fs, per il Polo Passeggeri e per, perché negli ultimi mesi il turismo la sta facendo da padrone: 75 milioni sono iche ci aspettiamotra luglio, agosto, settembre. E sono 75 milioni di persone sui nostridi, quelli ad Alta Velocità, Intercity, e Regionali”. Lo ha affermato l'ad diLuigialla presentazione della nuova societàci Italiani del Polo Passeggeri del gruppo Fs, guidata dall'ad ...