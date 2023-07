Fratello e Sorella | un dramma frammentato con un’intensa Marion Cotillard

Leggi su europa.today

(Di lunedì 24 luglio 2023) Cosa ci può essere di così tremendo da spingere due fratelli a non parlarsi ed evitarsi per quasi vent’anni? L’amore fraterno è spesso citato come modello di quel rapporto profondo, unico e a volte magico che non tutti possono sperimentare; nei fratelli o nelle sorelle si trovano dei complici...