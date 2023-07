Formula 1 | caos totale in Ferrari | arriva la bordata | attacco senza precedent

(Di lunedì 24 luglio 2023) Non c’è tranquillità nella scuderia di Maranello dopo il GP d’Ungheria. Carlos Sainz, non le manda a dire questa volta Max Verstappen, domina anche in Ungheria, ottenendo il suo 7° titolo consecutivo in questo Mondiale diventato alquanto monotono di1. L’olandese, nonostante Hamilton sia partito primo primo, ha surclassato gli avversari. Ancora una volta Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... le classifiche dei mondiali Piloti e Costruttori DANIEL RICCIARDO - VOTO 7,5 In una1 ... GLI ALTRI IN BREVE LANCE STROLL - VOTO 6,5 Si tiene lontano daldel via e conquista subito la 10° ......scelto la cornice delle rive del lago di Bracciano per trascorrere qualche giorno lontano dal...sul lungolago 'Il lungolago di Anguillara la notte si trasforma in una pericolosa pista di1'...Leggi Anchein1, i retroscena: 'Alcuni team hanno di nuovo violato il tetto ai costi'

Formula 1, caos Ferrari in Ungheria: la rivelazione di Vasseur spiazza tutti, tifosi devastati Sport News.eu

Formula 1, altra domenica da cancellare per la Ferrari: caos totale, duro colpo per tutti i tifosi. Arriva anche la spiazzante rivelazione di Vasseur.Il rombo dei motori che nel cuore della notte squarcia la tranquillità del borgo svegliando i residenti e chi ha scelto la cornice delle rive del lago di Bracciano per trascorrere qualche giorno ...