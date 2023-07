... ultimo concerto realizzato in collaborazione con JazzClub Ferrara al molodi via ... Da 17 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato...... con il grande cartellone di Un Fiume di Musica al Moloin Darsena. La rassegna ... Da 17 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato...... in collaborazione con il Consorzio(di cui l'Amf fa parte), il patrocinio e il ... Da 17 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato...

Fondi / “Wunderkammer”: il recital in scena sabato 29 luglio sulla terrazza del Castello Temporeale Quotidiano

Torna la kermesse diffusa, che porta concerti, opere, balletti e spettacoli teatrali nei borghi della Val di Chiana (Siena) ...