Fondi della Regione | mancanza di personale e crollo della natalità | cosa c’è dietro le chiusure dei reparti di maternità – L’inchiesta

(Di lunedì 24 luglio 2023) Incentivare ladelle famiglie italiane è considerata dal governo Meloni una questione centrale e prioritaria. Un passaggio che si traduce in interventi diretti alle famiglie, ma anche negli aiuti alle imprese, nella spinta all’empowerment femminile e ai finanziamenti alle strutture ospedaliere. Su quest’ultimo punto di recente è scoppiato il caso dell’ospedale Cristo Re di Roma. Una struttura in mano all’ente ecclesiastico Congregazione delle Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario fino al 2014; anno in cui è passata sotto la proprietà di una società privata specializzata in servizi sanitari, il Gruppo GIOMI Spa, a seguito di una crisi finanziaria. Il presidente Emmanuel Miraglia a giugno ha annunciato un’imminente chiusura del reparto di Ostetricia, Ginecologia e Neonatologia del Cristo Re, da sempre considerato uno dei migliori nel panorama italiano. ...

In questa situazione, igestiti passivamente saranno costretti ad adeguare i loro portafogli, ... Il mantenimento dei tassi a - 0,1% è quasi certo, ma sarà più importante l'atteggiamento...Il titolobanca specializzata nella gestione patrimoniale attorno alle 10,45 segna un ... Rickenbacher non ha voluto precisare quanto dei nuovi afflussi diprovenga da ex clienti delle due ...I risultatiCop27 Ambiente Cop27. Emissioni, loss and damage, finanza: tutte le decisioni e ... Proprio per poter accedere ai. Dagli Stati Uniti l'ennesimo ostacolo in questo senso. L'...

Fondi della Regione, mancanza di personale e crollo della natalità ... Open

Un tocco pop e minimalista caratterizza il lavoro di Julian Opie artista d’oltremanica ed esponente della New British Sculpture, movimento nato negli anni Ottanta con la proposta di un nuovo rapporto ...Il gruppo Intesa Sanpaolo ha istituito il suo primo fondo di Private Debt per sostenere lo sviluppo di pmi e Mid Cap attraverso soluzioni finanziarie innovative che supportino l'economia reale e i pro ...