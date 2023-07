Fiorentina | Commisso vuole soffiare un obiettivo al Napoli

...che hanno scoperto solo ora che lanon ha messo a disposizione dei giocatori degli appartamenti ma solo delle camere dell'hotel della gioventù . Hanno provato a protestare con, ma ...Laaffronterà in amichevole il Catanzaro oggi, domenica 23 luglio, alle 18:45 nella cornice del Viola Park (Bagno a Ripoli) , il nuovo centro sportivo voluto da Rocco, quartier ...UFFICIALEARTHUR - Qui il comunicato della società di: ' ACFcomunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni ...

Fiorentina, subito un brutto infortunio Un giovane si ferma Calciomercato.com

La Fiorentina fa sul serio per il difensore croato Josip Sutalo, obiettivo di mercato anche del Napoli. Nelle prossime ore il club Viola avrà un confronto con la Dinamo Zagabria.Prima vittoria della Fiorentina al Rocco B Commisso viola park: 3-0 al Catanzaro. Con i gol, tutti nella ripresa, di Ikonè, Mandragora e Kokorin, dopo il nervosismo di Italiano per lo zero a zero ...