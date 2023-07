Filorussi | deposito di munizioni colpito in Crimea dagli ucraini

Il governatore ha reso noto su Telegram che per ragioni di sicurezza nel distretto di Dzhankoi, in Crimea, il traffico ferroviario e stradale è stato interrotto dopo l'attacco ucraino a un...24 lug 07:17di munizioni colpito in Crimea Undi munizioni è stato colpito da un attacco ucraino in Crimea, 11 droni lanciati da Kiev sono stati abbattuti: lo ha reso Sergei Aksenov, ...... undi petrolio e un altro di munizioni, che hanno continuato a esplodere per molte ore, ... Secondo i medianon ci sarebbero stati feriti, ma la popolazione è stata evacuata nel ...

Un deposito di munizioni è stato colpito da un attacco ucraino in Crimea, 11 droni lanciati da Kiev sono stati abbattuti: lo ha reso Sergei Aksenov, governatore della penisola annessa da Mosca unilate ...La cattedrale della Trasfigurazione, a Odessa, è stata gravemente danneggiata durante la notte dai bombardamenti dell'esercito russo.