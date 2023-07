(Di lunedì 24 luglio 2023)innei conti della. In sede di approvazione del bilancio da parte del Consiglio federale sono infatti emerse a consuntivo una crescita da un quadriennio all'altro, pari a circa 23%,...

Figc: ricavi in aumento, l'azzurro piace sempre Agenzia ANSA

Ricavi in aumento nei conti della Figc. In sede di approvazione del bilancio da parte del Consiglio federale sono infatti emerse a consuntivo una crescita da un quadriennio all'altro, pari a circa 23% ...I nuovi dati economico finanziari del 2022 – che l’Espresso è in grado di anticipare incrociando diversi studi – dipingono uno scenario più che preoccupante ...