Figc chiederà al Coni di equiparare giocatori Gb ai comunitari

(Di lunedì 24 luglio 2023) Su richiesta della Lega di Serie A, il Consiglio federale della, in virtù degli accordi di cooperazione commerciale tra l'Unione Europea e la Gran Bretagna, ha deliberato di richiedere all'...

Su richiesta della Lega di Serie A, il Consiglio federale della, in virtù degli accordi di cooperazione commerciale tra l'Unione Europea e la Gran Bretagna, ha deliberato di richiedere al Coni l'equiparazione dei calciatori provenienti dal Regno Unito a ...A riportare l'ultima indiscrezione che riguarda la Juventus è il Corriere dello Sport che rivela come il procuratore capo della, Chinè , stia lavorando sul secondo filone di indagini relativo ...... revoca della sentenza con cui a maggio la Corte d'appello dellaha assolto la Juventus (e ... La palla ora passerà alla Corte che, entro 30 giorni, convocherà l'udienza in cui la Procura...