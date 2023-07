Figc | bilancio in positivo di 2 5 milioni Chiesta al Coni equiparazione giocatori UK con comunitari UE

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il Consiglio Federale dellaha approvato all’unanimità ilconsuntivo 2022. Lo stesso è stato illustrato da Marco Brunelli, segretario generale, e che ha visto un risultatodi esercizio pari a 2,5. Ecco le parole del presidente Gabriele Gravina: “I risultati economici finanziari sono quasi completamente sganciati dai risultati sportivi. La federazione sta lavorando su un livello di valorizzazione importante di tutte le dimensioni del calcio”. Il valore totale è di 191,1, i costi di produzione sono pari a 188con costi per l’attività sportiva pari a 125e costi di funzionamento pari a 43,4 mln, determinando il valore del margine operativo lordo (ol) in 22,7 mln. Il risultato ante imposte e pari a 3,6 mln. Inoltre, ...

Gravina ha poi parlato del bilancio consuntivo: "Lo abbiamo approvato con grande soddisfazione. I risultati economico-finanziari della nostra Federazione sono slegati dai risultati sportivi. Non ...Il numero uno della Figc Gabriele Gravina ha usato toni duri per commentare il caos che sta vivendo il campionato di serie B il cui futuro resta molto incerto e comun que legato alle decisioni del Tar ...