Fiction Mediaset | nuova clamorosa gaffes sui social | ecco cosa è successo su Twitter!

Leggi su isaechia

(Di lunedì 24 luglio 2023) La gestione dell’account Twitter dicontinua a far discutere: dopo i fatti dello scorso marzo, quando in occasione dell’incontro tra Barbara D’Urso e Mara Venier era comparso l’offensivo commento “Cheantipatica. Tr*ie mi pare azzeccato Silvy” – spiegato con un hackeraggio dell’account – nella serata di ieri nuovi e particolari tweet hanno affollato il profilo Twitter di. Mentre infatti su Canale 5 andava in onda il film Bold Pilot, su Rai Uno veniva trasmessa la docusu Raul Gardini e tra i tanti telespettatori che hanno scelto di seguire l’approfondimento della rete ammiraglia Rai sull’imprenditore, sembra esserci stato anche il gestore dell’account Twitter diche ha commentato con dovizia di particolari e in tempo reale ciò che accadeva sulla rete rivale. Il ...