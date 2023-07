FERROVIA PESCARA - ROMA E ALTRE INFRASTRUTTURE | VICEMINISTRO BIGNAMI | ' PER ABRUZZO 11 | 5 MILIARDI'

(Di lunedì 24 luglio 2023) A fine giugno RFI ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le gare per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi di raddoppio delle tratte Interporto d'" ...

Sono solo alcuni dei dati emersi oggi nel corso dell'incontro che si è tenuto ad Avezzano, al Castello Orsini nel corso del vertice sulla velocizzazione della- Roma alla presenza ...ABRUZZO - Lunedì prossimo alle ore 18, al Castello Orsini di Avezzano, si terrà l'incontro sulla velocizzazione e il raddoppio della- Roma, alla presenza del Viceministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili,Galeazzo Bignami. Un evento promosso dal Presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, in ...L'AQUILA - Un incontro sulla velocizzazione e il raddoppio della- Roma alla presenza del viceministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Galeazzo Bignami. Si terrà lunedì 24 luglio, alle 18, al Castello Orsini di Avezzano. Un ...

Pescara–Roma: Marsilio il futuro dell'Abruzzo è su ferro, 8 miliardi di investimenti Regione Abruzzo

Utilizziamo cookie tecnici, propri o di terze parti, per analizzare il traffico su questo sito web e migliorare la tua esperienza di navigazione. Puoi acconsentire, inoltre, all’installazione dei cook ...Dal sito della Regione Abruzzo: VERTICE AD AVEZZANO CON VICE MINISTRO BIGNAMI E AD DI RFI L’Aquila, 24 lug. Oltre 11,5 miliardi di investimenti complessivi in Abruzzo, per la realizzazione di nuove op ...