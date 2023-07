Fenech perde con il Fisco | quanto dovrà pagare per l' attico di lusso

Leggi su iltempo

(Di lunedì 24 luglio 2023) Edwigebattuta dal, che, dopo una battaglia durata ben 15 anni, potrà ottenere dalla nota attrice e produttrice ulteriori imposte relative all'acquisto di un- di oltre 300 metri quadrati - nel pieno centro di Roma, nel quartiere Prati, a pochi passi dalla fermata «Ottaviano» della linea A della metropolitana. A chiudere il lunghissimo contenzioso hanno provveduto i giudici della Cassazione, i quali hanno sancito, in sostanza, che lanon aveva diritto di usufruire dei benefici fiscali previsti per l'acquisto della prima casa quando nell'estate del 2005 ha portato a termine l'acquisizione della proprietà di un immobile, destinato ad abitazione principale. In origine, al momento dell'acquisto, la nota attrice aveva ritenuto di poter usufruire dell'applicazione delle imposte con aliquota ...