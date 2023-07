Federica Pellegrini in dolce attesa? Spunta una foto sospetta

(Di lunedì 24 luglio 2023) Il sito Dagospia pare esserne certo: 'A pochi giorni dai suoi 35 anni, dopo il ritiro dallo sport agonistico e il matrimonio, sembra che finalmente la Divina stia per diventare mamma'. I follower le ...

... i fan insistono, i siti di gossip rilanciano, ma non c'è un annuncio di gravidanza e nemmeno una smentita da parte dei diretti interessati e del resto non è la prima volta che...L'ex nuotatricepotrebbe essere incinta : a rivelarlo è Dagospia , che pubblica una foto che la ritrae al mare insieme al marito. Il costume intero indossato dalascia intravedere un po' ...presto mamma Secondo il portale di Roberto D'Agostino, la Divina sarebbe incinta per la prima volta, alla soglia dei suoi 35 anni. Dopo il suo ritiro dal mondo del nuoto ...

Federica Pellegrini è incinta L’indiscrezione e la foto su Instagram DiLei

Dagospia lancia l'indiscrezione: Federica Pellegrini è incinta Alcune foto pubblicate su Instagram sembrano insospettire ...Secondo Dagospia, l'ex nuotatrice sarebbe in dolce attesa: dopo il matrimonio, in arrivo un'altra bella notizia per la campionessa e il marito Matteo Giunta ...