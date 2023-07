Federica Pellegrini è incinta | tutti i dettagli e foto dello scoop

(Di lunedì 24 luglio 2023). A lanciare la notizia è Dagospia che fa sapere che la ‘Divina’ starebbe aspettando un bebè dal neo marito Claudio Giunta. Il portale diretto da Roberto D’Agostino non ha dubbi sulla gravidanza della campionessa ed è pronto a scommetterci. A riprova di ciò ha pubblicato uno scatto in cui si vede l’ex nuotatrice L'articolo proviene da KontroKultura.

Il sospetto che circola sul web Le voci si sprecano e i siti di gossip italiani sono in fermento:è incinta Nonostante la mancanza di conferme ufficiali, ...incinta Il gossip e l'indizio social sulla Divina Il matrimonio tra Matteo Giunta eprosegue a gonfie vele e tra un mese festeggeranno il loro primo anno dalle ...Adesso trema il record sui 200 stile della nostra, un primato che resiste dal 2009. Programma Oggi ore 13 (in tv sulla Rai e Sky) le finali di Martinenghi, sui 100 rana e di ...

Federica Pellegrini è incinta L’indiscrezione e la foto su Instagram DiLei

Il portale di Roberto D’Agostino in queste ore ha fatto sapere che la Divina Federica Pellegrini sarebbe in attesa del suo primo figlio. L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete e in ...Federica Pellegrini è incinta La campionessa olimpica potrebbe star aspettando il primo figlio da Matteo Giunta!