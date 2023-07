Federica Pellegrini è incinta? La foto e il messaggio sospetti

(Di lunedì 24 luglio 2023)è in dolce attesa? L’ex nuotatrice è in vacanza a Palmarola con il marito Matteo Giunta. In unaè stesa in barca e mostra un pancino sospetto spuntare dal costume intero che indossa. Per molti si tratterebbe della conferma sulle voci che circolano ormai da tempo. Per ora la “divina” non conferma e non smentisce, alimentando il mistero. C’è poi una storia pubblicata dalla stessaad alimentare il sospetto. “Amori miei, buongiorno. Torno presto”, si legge in un biglietto del marito. Quel plurale nellasciato da Giunta ha fatto inre molti, convinti che si tratterebbe di un ulteriore indizio sulla gravidanza della campionessa. Indizio o depistaggio? E quel plurale si riferisce al bimbo in arrivo o al cane della coppia? A lanciare da ...

... il video diventa virale Ultimo Aggiornamento 24/07/23 Fotogallery - Elisabetta Gregoraci a Capri con Giulio Fratini Ultimo Aggiornamento 24/07/23 Fotogallery -in vacanza a ...Attualmente l' ex nuotatrice olimpicasi trova in vacanza a Palmarola in compagnia del marito Matteo Giunta . Negli ultimi giorni la coppia di sposi è stata protagonista di un' indiscrezione divulgata da Dagospia ...CONFERMA INDIRETTAMENTE IL DAGO - SCOOP SULLA GRAVIDANZA IL DAGO - SCOOP - DALLE ONDE DEL MARE DI SABAUDIA, COME UNA NINFA, È SPUNTATA UNACON UN PANCINO PIÙ ...

Federica Pellegrini incinta Dopo la foto spunta il messaggio sospetto Il Tempo

Federica Pellegrini è in dolce attesa L’ex nuotatrice è in vacanza a Palmarola con il marito Matteo Giunta. In una foto è stesa in barca e mostra un pancino sospetto spuntare dal costume intero che i ...SPINEA - Federica Pellegrini incinta, le parole di papà Roberto al Gazzettino: «Ne sarei felicissimo ma non ne so niente». Da 24 ore si rincorre sul web la notizia di ...