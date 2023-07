Fao | Meloni | ' dieta mediterranea modello contro doppio fardello malnutrizione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - Un alleato prezioso per combattere il "della", da un lato la fame con cui fanno i conti milioni di persone nel mondo, dall'altro l'impatto di sovrappeso e obesità, fenomeni dilaganti che "impattano sui nostri Sistemi sanitari". A promuovere la, i cui "principi non appartengono al bacino del mediterraneo ma al mondo intero", è la premier Giorgia, nel corso del suo intervento al vertice 'Food System Summit +2', presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) a Roma. "Lanon è costosa - ha rimarcato la presidente del Consiglio - rispetta il territorio e le biodiversità".