Facekini | andare in spiaggia con il passamontagna è la nuova folle tendenza | quando lo stile cede il passo al caldo record

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 luglio 2023) Sempre più persone in Cina, soprattutto nelle acque della città di Qingdao, sfoggiano una maschera chiamata. Di che cosa si tratta? Di un modo per difendersi dalsempre più insopportabile ma anche dei danni che il sole può arrecare alla pelle. Il(termine che nasce dalla crasi tra face e bikini) non è una novità dell’estate 2023. Esiste già da tempo, ma è pur vero che ultimamente sta prendendo sempre più piede complice la crisi climatica ormai lampante. Inventato nel 2004 da Zhang Shifan, inizialmente era stato concepito come tuta che coprisse il corpo dalle punture di medusa. I clienti hanno poi fatto notare che si sarebbe potuto rivelare utile anche come protezione dal sole. Mancava la copertura per la testa, aggiunta modificando il cappuccio di una muta subacquea. Nei primi tempi capitava, non di rado, che i ...