F1 | Ferrari in balia di sé stessa e imprigionata in un’annata anonima Siamo solo a metà di un 2023 di pura sofferenza

(Di lunedì 24 luglio 2023)arrivati al giro di boa della stagione di F1, poiché sono state archiviate undici delle ventidue gare in programma. Per la, ilsta assumendo sempre più i contorni di annata, poiché totalmente priva di rilevanza. La Scuderia di Maranello non è né carne, né pesce. Sovente assume i connotati di un brodino, peraltro troppo spesso insipido, come accaduto negli ultimi due weekend di gara. Risultati a parte, l’Hungaroring ha confermato il verdetto di Silverstone. Sul piano prestazionale la SF-23 è stata surclassata sia dalla Red Bull, come d’abitudine, che dalla McLaren, improvvisamente ertasi al ruolo di seconda forza. Un autentico miracolo, quello realizzato dagli ingegneri di Woking, in quanto la MCL60 è stata oggetto di uno dei miglioramenti più marcati mai visti a stagione in corso nell’epoca ...