F1 | Daniel Ricciardo | “In Ungheria? Se non fosse stato per il contatto iniziale avrei fatto punti”

(Di lunedì 24 luglio 2023) Dopo otto mesi di stop, il rientro in F1 con il tredicesimo posto nel GP d’. E’ untutto sommato soddisquello che, a mente fredda, ha commentato la sua gara al volante dell’Alpha Tauri. Il pilota australiano, coinvolto in undeleterio al via, ha detto: “Credo che se fossimo rimasti al nostro posto alla partenza, avremmo potuto lottare per un piazzamento a. Ho guardato la macchina alla fine della gara, avevamo solo un piccolo danno nella parte terminale del diffusore. Ma il team mi ha detto che era praticamente tutto a posto. E anche a me sembrava tutto a posto. Mi piacerebbe dire che senza l’incidentepotuto scendere di un secondo al giro, ma credo che la macchinapraticamente a posto”. Poi ha ...

