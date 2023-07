Ex Milan | due piste per Maldini

Commenta per primo Dopo l'addio aldi inizio estate, Paolo Maldini ha ricevutoofferte: dalla Nazionale italiana e dal Paris - Saint Germain . Lo riporta Sky Sport , sottolineando come ogni decisione sarà rinviata al ritorno ...... ha scelto il Barcellona a zero dopo essersi liberato dal. L'offerta di prestito con obbligo ... iclub potrebbero tornare ad incontrarsi per discutere di affari solamente al termine della ...Commenta per primo Al momento, nella rosa del, il terzo centravanti alla spalle di Giroud e Okafor è Lorenzo Colombo . Da capire però se i rossoneri lo terranno in rosa o, come già capitato nell'ultima stagione, lo cederanno in prestito ...

Mercato Milan, due nomi per il vice Theo Hernandez: ecco quali! Milan News 24

Rossella Gregorio e Chiara Mormile hanno conquistato il pass per il tabellone principale della sciabola femminile ai Mondiali di Milano 2023. Le due sciabolatrici azzurre si aggiungono quindi a ...Scontro dell'auto con un mezzo dei vigili del fuoco, il presidente del Senato non si trovava a bordo ...